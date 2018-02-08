اعتبرت روسيا يوم الخميس، ان المبادرة الأممية بخصوص إعلان هدنة عامة في سوريا لمدة شهر بغير الواقعية، في الوقت الذي اعلنت الولايات المتحدة عن دعمها لهذا المقترح.

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ونقلت وسائل اعلام عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قوله في تصريح صحفي: انه "كما تفهمون، فإن هذه الخطة غير واقعية على الإطلاق، إننا نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار في سوريا ونهاية للحرب، لكنني لست على يقين تماما بأن الإرهابيين سيوافقون على الاقتراح الذي سيتم عرضه عليهم".

ويتزامن هذا التصريح مع اعلان الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، في بيان صدر عن المتحدثة باسمها، هيذر ناويرت، أن "الولايات المتحدة تدعم منظمة الأمم المتحدة في دعوتها إلى وقف العنف لمدة شهر واحد من أجل إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي العاجل لحوالي 700 مدني من الغوطة الشرقية".

كما أعربت المتحدثة الامريكية عن قلقها الخاص من الأوضاع في محافظة إدلب ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، متهمة الحكومة السورية بقتل عشرات الأشخاص خلال الساعات الـ48 الماضية بواسطة غارات جوية مكثفة.

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في ادلب وبالغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

وكانت الأمم المتحدة دعت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لإعلان نظام وقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما في سائر أراضي سوريا من أجل التمكين من إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المنكوبة وإخلاء المدنيين المرضى والمصابين من الأراضي المحاصرة.