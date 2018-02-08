لقي شخص مصرعه واصيب اخر بجروح الخميس جراء سقوط قذائف على ناحية القريا في ريف السويداء الجنوبي الغربي.

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وقالت مصادر مؤيدة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان "عدة قذائف سقطت على ناحية القريا بريف السويداء الغربي اسفرت عن استشهاد شخص جراء اصابته بالراس واصابة اخر, لافتة الى ان مصادر اطلاق القذائف من بصرى الشام وجمرين بريف درعا.

وسقطت 4 قذائف هاون ليلة الأربعاء، على قرى عرى والمجيمر بريف السويداء، متسببة بأضرار مادية فقط.

وكانت قرية سميع بريف السويداء الغربي تعرضت لسقوط قذائف في تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن أضرار مادية فقط دون وقوع اصابات بين الأهالي.