قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تسعى لصراع مع قوات الحكومة السورية لكن من حقها الدفاع عن النفس, وذلك على خلفية هجوم للتحالف على قوات مؤيدة للنظام شرق نهر الفرات بدير الزور.

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وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت خلال إفادة صحفية ”قواتنا لها حق أصيل في الدفاع عن النفس.. لا نسعى لصراع مع النظام“.

ولقي العشرات من القوات المتحالفة مع الجيش النظامي مصرعهم, فجر الخميس, بعد استهدف طيران التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, لهم شرق نهر الفرات بدير الزور, فيما أصدر التحالف الدولي بيانا عبر صفحته (تويتر) قال فيه إنه "شن غارة جوية على قوات موالية للجيش السوري، بحجة هجومها على وحدات من "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) .

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الخميس ان "عدوان التحالف الدولي ضد قوات شعبية سورية كانت في حالة اشتباك مع تنظيم داعش يؤكد طبيعة النوايا الأمريكية الدنيئة ضد سيادة سورية ووحدة أرضها, واصفة اياه بـ "العدوان الهمجي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشتبك فيها قوات التحالف مع قوات النظام السوري او المتحالفين معا, حيث قام التحالف في 8 حزيران الماضي باستهداف القوات الحليفة للحكومة السورية في منطقة التنف قرب الحدود السورية الأردنية ، معلنا أنه دمر دبابة ومدافع دخلت ما يسمى "منطقة منع النزاع", وشكلت خطرا على حلفاء للتحالف.

كما اسقط التحالف في 18 حزيران، طائرة سورية من نوع سو-22 في الرقة، قال إنها نفذت قصفا بالقنابل بالقرب من مواقع لقوات "قسد", في حين أكدت دمشق أن الطائرة كانت تنفذ عملية ضد مسلحي داعش في المنطقة.

وبعد يومين من ذلك، أسقط التحالف طائرة مسيرة إيرانية الصنع من نوع Shahed-129، تابعة لسلاح الجو السوري، بالقرب من التنف.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".