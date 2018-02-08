بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي يوم الخميس، مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، التطورات الأخيرة التي تم احرازها في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن مصادر في الرئاسة التركية أن أردوغان وروحاني " قيما إيجابيا التطور الذي تم إحرازه في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي عقد بمبادرة من روسيا وبدعم من تركيا وإيران".

واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله الاسبوع الماضي، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي الى سورية ان اللجنة ستتالف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

من جهتها، ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية، استنادا إلى مصادر في مكتب أردوغان، أن "الرئيسين تطرقا أيضا إلى إمكانية عقد قمة ثلاثية بين تركيا وإيران وروسيا في إسطنبول حول تطورات الأزمة السورية".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف،ذكر في وقت سابق من يوم الخميس أن هذه المسألة تم بحثها في اتصال هاتفي بين أردوغان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكنه أشار إلى أن "موعد عقد مثل هذه القمة لم يحدد بعد".

وتعتبر روسيا وإيران وتركيا من الدول المؤثرة في الازمة السورية جيث تدعم روسيا وايران النظام السوري فيما تدعم تركيا اطياف من المعارضة, بالاضافة الى انها دول ضامنة في محادثات استانا.