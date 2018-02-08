أطلقت شركة تيليجرام النسخة 4.8 من التطبيق على نظام التشغيل أندرويد، التي تتيح مشاهدة مقاطع الفيديو الواردة دون تنزيل.

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وقال موقع "أندرويد" ان النسخة الجديد من تطبيق تيليجرام تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو الواردة دون تنزيل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الميزة سوف تعمل بالنسبة لمقاطع الفيديو المرسلة من خلال النسخة 4.8 من تيليجرام أو النسخ الأحدث اللاحقة.

كما يوفر التحديث الوضع الليلي التلقائي، وبمجرد تفعيل هذا الخيار يصبح بإمكان التطبيق تبديل واجهة المستخدم بشكل تلقائي إلى الوضع الليلي الداكن عند حلول الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع إمكانية تعيين أي ثيم داكن ترغب باستخدامه من خلال إعدادات الوضع الليلي المفضل.

كما يقدم التطبيق بنسخته المحدثة، امكانية استعمال حساب تيليجرام من أجل تسجيل الدخول إلى مواقع الويب الخارجية والخدمات الأخرى، بحيث عند استخدام هذه الميزة للمرة الأولى تطلب أداة تسجيل الدخول رقم هاتف الحساب لإرسال رمز التأكيد من أجل إعطاء الصلاحية اللازمة للمتصفح، مما يسمح لك بتسجيل الدخول إلى مواقع مثل جوجل وفيسبوك من خلال حساب تيليجرام.

ووتتوفر تجربة النسخة 4.8 من تيليجرام على أندرويد عبر تنزيله من رابطه على متجر بلاي.

وكانت خدمة التراسل الفوري تيليجرام أطلقت نهاية شهر كانون الأول 2017، تحديثًا جديدًا يجلب معه ميزة الحسابات المتعددة باستخدام أرقام هاتف مختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الرد السريع ضمن الدردشات.