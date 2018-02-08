تعمل شركة Semiconductors، على تطوير حل زجاجي لحماية شاشة الهواتف الذكية يدعى Mirage Diamond Glass.

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ونقل موقع "اندرويد" عن الرئيس التنفيذي للشركة إن "الزجاج الجديد سيكون أقوى وأصلب من أي حل زجاجي آخر مستخدم، حيث أن الزجاج الألماسي Mirage Diamond Glass مصنع من قبل الألماس المولد مخبريًا، بحيث يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع غيره من تقنيات حماية الشاشة مثل Corning Gorilla Glass 3."

ومن المرجح أن تصل هذه التقنية الجديدة في عام 2019، اذ يتم في الوقت الحالي إجراء اختبارات مختلفة لضمان قدرة الألماس على نقل الإشارة الكهربائية من أجل التأكد من أن خاصية اللمس تعمل بشكل كامل دون أي تأخير، جنبًا إلى جنب مع اختبارات للتأكد من قوة تحمل ومتانة الزجاج.

وشركة Akhan Semiconductors، هي شركة متخصصة في تطوير وتصنيع الأجهزة والمواد المعتمدة على مادة النانو كريستالين المصنوعة من جزيئات بلورية ضئيلة.

يشار الى وجود العديد من أنواع الحماية هذه الأيام لشاشات الهواتف الذكية، والتي عادًة ما تكون الجزء الأكثر هشاشة من الهاتف، مثل الزجاج المعالج كيميائيًا Gorilla Glass وDragontail Glass، جنبًا إلى جنب مع طبقات الزجاج المقسى والأغلفة الواقية.

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