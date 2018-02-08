رصد موقع WABetaInfo التخصصي، ميزة جديدة سيحصل عليها مستخدمو تطبيق واتس أب خلال الفترة القادمة.

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وقال الموقع ان مُستخدمو “واتس آب” WhatsApp سيحصلون خلال الفترة القادمة على ميّزة المُكالمات الجماعية.

وبين الموقع، إن الميّزة الجديدة تُتيح إجراء مُكالمة جماعية مؤلّفة من 4 أشخاص على الأكثر، بما في ذلك المُتّصل الأساسي. لكنه لم يُحدّد فيما إذا كانت ستصل للمكالمات الصوتية فقط، أو لمكالمات الفيديو أيضًا.

وبدأت الشركة منذ بداية 2018 باختبار الميّزة على نطاق ضيّق، وهذا بعدما رُصدت داخل الإصدار 2.17.443 من التطبيق لنظام أندرويد، لكنها متوفّرة الآن لمُستخدمي الإصدار التجريبي الجديد، 2.18.39.

سيريانيوز