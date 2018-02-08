كشفت تقارير كورية جنوبية، ان الهاتف الرائد الذى سيجرى إطلاقه خلال العام المقبل اسم غالاكسي X، ليكون هاتف سامسونج غالاكسي S9 الذى سيجرى إطلاقه هذا العام، آخر إصدار من العلامة التجارية غالاكسي S.

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ونشر موقع phonearena الهندى، انه رغم أن الكثيرين يعتقدون أن سامسونج قد تطلق هذا الاسم على هواتفهم الذكية الراقية المقبلة بعد استيحائها من هاتف ايفون X من أبل، لكن البعض الآخر يقول إن الشركة الكورية الجنوبية تبحث عن أسماء أبسط لأبرز هواتفها الذكية.

وقالت التقارير ان سامسونج اذا كانت تريد أسماء أبسط، فيجب تجنب أسماء مثل غالاكسيS11 أو S12 والتي يمكن أن تكون مربكة للعملاء، ومن الواضح أن هذه الخطوة يمكن أن ينظر إليها على أنه محاولة من سامسونج للتنافس بشكل أفضل مع أبل وسلسلة فون X.

وكان اسم "غالاكسي X" يستخدم في التقارير السابقة التي تشير إلى الهاتف الذكي القابل للطى من سامسونج.

سيريانيوز