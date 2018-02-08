كشفت شركة بريطانية عن هاتف ذكي جديد مزود بلوحة مفاتيح، سيكون قادراً على منافسة الهواتف الذكية الراقية.

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وقال موقع ibtimes البريطاني، ان شركة Planet Computing ، أطلقت على الهاتف الجديد اسم Gemini PDA.

ونقل الموقع عن مؤسس ومدير الشركة التنفيذي جانكو مرسيك فلوجيل قوله ان "هذا هو أول تصميم جديد في سوق الهواتف الذكية منذ عقد من الزمان".

وأضاف فلوجيل ان "الهواتف الذكية إما مزيج من البلاستيك والزجاج أو المعدن المصقول والزجاج منذ إطلاق الأيفون الأول، كل شيء يبدو، ويعمل بشكل واسع في نفس الطريق."

ووفقاً للموقع، بمجرد فتح الهاتف يتحول على الفور إلى جهاز لاب توب مصغر، ليمكن مستخدمه من الكتابة وأداء مهامه المختلفة بكل سهولة.

كما يتضمن الهاتف منفذين USB من النوع C، وسماعة رأس جاك، وشاشة قياس 5.99 بوصة عالية الوضوح، بالإضافة إلى بطارية 4220mAh .

وتم إطلاق هاتف Gemini PDA على موقع التمويل الجماعي إنديجوجو منذ نيسان 2017، وأثار ما يقرب من ثلاثة أضعاف الأموال المستهدفة، ومن المرجح أن يصل إلى مرحلة الإنتاج بحلول آذار المقبل، استعدادا لطرحه للبيع مقابل 499 جنيها إسترلينيا.

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