قال رئيس "هيئة التفاوض" نصر الحريري إن الوضع الإنساني السيئ في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق والتصعيد الميداني في عدد من المناطق السورية قد ينهي العملية السياسية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

واكد الحريري, خلال لقائه مع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, بحسب موقع "هيئة التفاوض" الالكتروني, أن" تصعيد الاعمال العسكرية من قبل النظام في العديد من المناطق السورية يضع العملية السياسية برمتها في مهب الريح ، وأن الوضع الانساني قد وصل الى مستوى سيئ جدا في الغوطة الشرقية".

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

وياتي التصعيد العسكري في وقت دعت الامم المتحدة الى وقف الاعمال العدائية في سوريا لمدة شهر على الاقل من اجل السماح بايصال المساعدات للمحاصرين.

واضاف الحريري ان "فرق الانقاذ تقف عاجزة تماما أمام القصف المتواصل من مختلف الاسلحة بالاضافة الى استخدام السلاح الكيماوي والذي اثبتت التقارير الدولية استعانة النظام السوري بترسانة إيران من هذه الأسلحة المحرمة دوليا".

وتواردت في الفترة الأخيرة اتهامات من قبل المعارضة للقوات النظامية باستهداف عدة مناطق لاسيما الغوطة الشرقية وسراقب بإدلب بغازات سامة, الأمر الذي أدى إلى حدوث حالات اختناق.

والتقى وفد من "هيئة التفاوض" المعارضة, برئاسة نصر الحريري, يوم الاربعاء, الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, وتم بحث الشأن السوري وطرق تفعيل العملية السياسية..