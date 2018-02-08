قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، ان طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن، قصف قوات موالية للجيش النظامي قرب دير الزور، مشيرة إلى أن عدم تنسيق تلك القوات لتحركاتها مع روسيا سبب تعرضها للقصف.

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وأضافت الدفاع في بيان، "في الفترة الأخيرة ازداد عدد حالات قصف مواقع القوات النظامية في بعض مناطق محافظة دير الزور، وفي 7 شباط توجه أحد فصائل قوات شعبية موالية للقوات النظامية للقيام بعملية استطلاعية جنوب شرقي الصالحية، وتعرضت لقصف مفاجئ من مدافع الهاون وراجمات الصواريخ، وبعد ذلك تعرضت لضربة من قبل مروحيات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة".

ولفت البيان الى انه "أصيب 25 عنصراً من القوات الموالية للجيش النظامي في الحادثة".

وتابع البيان "لقد أظهرت الحادثة مرة أخرى أن الغرض الحقيقي من استمرار التواجد غير القانوني للقوات الأمريكية في سوريا ليس القتال ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وإنما الاستيلاء والسيطرة على الأصول الاقتصادية، التي تعود ملكيتها للجمهورية العربية السورية فقط".

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لـ(قوات سوريا الديمقراطية) في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وذكرت الدفاع ان "عدم تنسيق القوات الموالية للجيش النظامي تحركاتها الاستطلاعية مع روسيا كان سببا لوقوع حادث قصف التحالف لهذه القوات."

وأكدت الوزارة في بيانها على عدم وجود عسكريين روسيين في هذه المنطقة من دير الزور، لافتة الى ان القيادة الروسية في قاعدة "حميميم" الجوية أجرت من خلال القنوات القائمة محادثات مع ممثلين عن مقر التحالف الدولي بعد الضربة الأمريكية ضد القوات الموالية للجيش النظامي.

وكان مصدر عسكري سوري قال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ان طائرات التحالف قصفت مواقع للقوات الرديفة للجيش السوري، بينهم جنود روس، في بلدة خشام "20 كلم شمال شرق مدينة دير الزور.

وكان التحالف الدولي أصدر في وقت سابق من يوم الخميس بيانا عبر صفحته (تويتر) قال فيه إنه "شن غارة جوية على قوات موالية للجيش السوري، بحجة هجومها على وحدات من "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) في دير الزور".

وتحدثت مصادر عن سقوط نحو 150 عنصراً بين قتيل وجريح من القوات الموالية للنظامي، اثر قصف طائرات التحالف الدولي.

وسبق لقوات التحالف الدولي ان شنت هجمات اعتبرتها رداً ودفاعاً عن شركائها في المنطقة، حيث اسقط التحالف في 18 حزيران، طائرة سورية من نوع سو-22 في الرقة، قال إنها نفذت قصفا بالقنابل بالقرب من مواقع لقوات "قسد", في حين أكدت دمشق أن الطائرة كانت تنفذ عملية ضد مسلحي داعش في المنطقة.

ويدعم التحالف الدولي, بقيادة واشنطن, قوات "سوريا الديمقراطية" التي تقاتل للسيطرة على هذه المنطقة وطرد بقايا مسلحي تنظيم "داعش" منها.

سيريانيوز