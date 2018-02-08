تواصلت حملة القصف الجوي, يوم الخميس, على عدة مناطق في ريف ادلب, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف استهدف قرية مشمشان بريف ادلب.

وتحدثت المصادر عن استهداف الطيران الروسي مستوصف بلدة مشمشان ,مما أدى لإصابة كادر المشفى و العديد من المراجعين, كما طال القصف مدرستين في القرية. .

واشارت المصادر الى سقوط قتلى وجرحى جراء قصف جوي طال مدينة معرة النعمان وسراقب بريف ادلب.

كما استهدف القصف, بحسب المصادر, طريق سراقب ابو الظهور و اطراف قرية القصابية و الاطراف الجنوبية لبلدة حاس و بلدة الغدفة .

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان غارات جوية استهدفت بشكل متواصل مواقع مسلحي هيئة تحرير الشام في سراقب و محيطها بريف ادلب

وتصاعدت العمليات العسكرية, عقب تبني "هيئة تحرير الشام" اسقاط طائرة روسية يوم السبت في ريف ادلب الجنوبي.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو 3 أشهر عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب لاجتثاث تنظيمي جبهة النصرة و”داعش” الإرهابيين أسفرت حتى الآن عن السيطرة على مطار أبو الضهور وأكثر من 300 قرية وبلدة واحكمت الطوق على إرهابييهما في جيب مساحته 1200 كم2 في أرياف المحافظات الثلاث, بحسب مصادر مؤيدة