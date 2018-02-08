تواصلت, يوم الخميس, عمليات التصعيد في حملة القصف على عدة مناطق في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق, , مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء قصف من الطيران الحربي على مناطق جسرين وعربين وسقبا وحرستا وبيت سوى ودوما وعين ترما وحزة ومديرا بالغوطة الشرقية.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان ان سلاح الجو استهدف مواقع لمجموعات مسلحة في سقبا ومحور عربين- حرستا و دوما وحزة ومسرابا ومديرا بالغوطة.

وياتي التصعيد العسكري في وقت دعت الامم المتحدة الى وقف الاعمال العدائية في سوريا لمدة شهر على الاقل من اجل السماح بايصال المساعدات للمحاصرين.

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت اليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ ايلول الماشي.