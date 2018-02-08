اصدر وزير الصناعة محمد مازن يوسف, يوم الأربعاء, قرارات تضمنت اجراء تغييرات في الوزارة طالت عدة مدراء مركزيين.

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وتضمنت القرارات, بحسب صحيفة (الوطن) المحلية, قرارات إنهاء التكليف المهندس فراس اللولو من وظيفة مدير التنمية الإدارية، وملهم قاسم من وظيفة مدير الشؤون الإدارية، ونبال بكفلوني من وظيفة مديرة الشؤون التجارية وعبدالله النعمة من وظيفة مدير الشؤون القانونية.

أما قرارات التكليف فشملت حسام الشيخة بمهام وأعمال وظيفة مدير التنمية الإدارية بعد ندبه من شركة سيرونيكس إلى الإدارة المركزية بوزارة الصناعة وعلي يوسف بمهام وأعمال وظيفة الشؤون الإدارية والعاملين وبادية السبروجي بتسيير أمور ومهام وظيفة مدير الشؤون التجارية وصفاء باتر بتسيير أمور ومهام وظيفة مدير الشؤون القانونية.

وتعد القرارات هذه هي أولى القرارات للوزير يوسف بعد تسميته وزيرا للصناعة في بداية العام الحال.