سقط قتلى وجرحى، يوم الخميس، جراء استهداف مناطق في دمشق وريفها وريف السويداء بقذائف الهاون والصاروخية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله، ان شخصاً قتل وأصيب 5 آخرين بجروح خطيرة، اثر سقوط قذيفة على حافلة لنقل الركاب قرب دوار ضاحية الأسد في حرستا.

ولفت المصدر الى ان اكثر من 20 قذيفة سقطت في الضاحية متسببة بأضرار مادية.

بينما قالت مصادر موالية ان شخصين قتلاً وأصيب 6 آخرين بسقوط القذائف في ضاحية الأسد بريف دمشق.

وكانت فتاة قتلت يوم الأربعاء في ضاحية الأسد اثر اعتداء بالقذائف .

وفي ريف السويداء الجنوبي الغربي ، قالت (سانا) ان 4 قذائف هاون سقطت ليلة الأربعاء، على قرى عرى والمجيمر ، متسببة بأضرار مادية فقط.

وكانت قرية سميع بريف السويداء الغربي تعرضت لسقوط قذائف في تشرين الثاني الماضي، أسفرت عن أضرار مادية فقط دون وقوع اصابات بين الأهالي.

وفي دمشق، قالت صفحات متخصصة بأخبار القذائف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان عدة أشخاص أصيبوا اثر سقوط قذائف على مناطق العمارة والقصاع وباب توما وساحة التحرير والسادات والزبلطاني والقزاز في دمشق.

كما تحدثت الصفحات عن مقتل شخص وإصابة آخر اثر سقوط قذائف في شارع الملك فيصل بدمشق.

وتتعرض دمشق ومحيطها في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.

سيريانيوز