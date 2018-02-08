الذهب يواصل انخفاضه ويصل إلى 17100 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب انخفاضه، يوم الخميس، وسجل غرام الـ21 قيراط سعر 17100 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17100 ليرة للمبيع، وبـ17000 ليرة للشراء كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14657 ليرة للمبيع، وبـ14557 ليرة للشراء. وكان غرام الذهب 21 قيراط، بلغ يوم الأربعاء 17300 ليرة. سيريانيوز

2018-02-08 09:01:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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