اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، يوم الخميس، على عقد قمة ثانية حول سوريا على غرار سوتشي في إسطنبول، دون تحديد موعد دقيق.

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ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله ان "بوتين وأردوغان أكدا خلال الاتصال على أهمية استمرار التعاون الروسي التركي الإيراني حول سوريا، وشددا كذلك على أهمية الالتزام الصارم باتفاقيات أستانا".

وأضاف بيسكوف "جرى الحديث عن لقاء الرؤساء الثلاثة، لكن لا تاريخ محدد حتى الآن".

ومن جانبها أكدت وكالة (الأناضول) التركية الخبر، وبينت ان أردوغان اطلع نظيره الروسي على آخر التطورات بخصوص عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، كما بحثا الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ولفتت الوكالة الى ان الرئيسان اتفقا على الإسراع في إنشاء نقاط مراقبة جديدة في محافظة إدلب شمال سوريا ضمن مناطق خفض التوتر المتفق عليها في محادثات أستانا.

وكان الكرملين قال يوم الأربعاء إن الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني على اتصال مستمر لبحث الصراع الدائر في سوريا، ولا يستبعدون اللقاء لبحث الوضع لكن لا توجد خطط فورية.

وعقد الزعماء الثلاثة في 22 تشرين الأول اجتماعا في سوتشي, حيث قال بوتين آنذاك أنه اتفق على العمل مع نظيريه أردوغان وروحاني، من أجل عقد مؤتمر حوار وطني سوري لحل الأزمة.

وتعتبر روسيا وإيران وتركيا من الدول المؤثرة في الازمة السورية جيث تدعم روسيا وايران النظام السوري فيما تدعم تركيا اطياف من المعارضة, بالاضافة الى انها دول ضامنة في محادثات استانا.

سيريانيوز