تواصلت حملة القصف, يوم الأربعاء, على عدة مناطق في ريف ادلب, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في مدينة معرة النعمان .

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن قتلى وجرحى سقطوا جراء شن الطيران الروسي غارات جوية على مدينة معرة النعمان بريف ادلب الجنوبي.

واشارت المصادر ان قصفا من الطيران الروسي والنظامي طال بلدات وقرى جرجناز والكنايس ومعصران وخان السبل و جسر الشغور

ولفتت المصادر الى استعادة فصائل معارضة السيطرة على قرية اعجاز جنوب شرق إدلب بعد معارك مع الجيش النظامي.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان غارات جوية مكثفة استهدفت مقرات مسلحي هيئة تحرير الشام في معرة النعمان و محيطها و جرجناز بريف إدلب .

وتصاعدت العمليات العسكرية, عقب تبني "هيئة تحرير الشام" اسقاط طائرة روسية يوم السبت في ريف ادلب الجنوبي.

من جهة اخرى, اعلن مصدر عسكري لوكالة (سانا) ان الجيش استعاد السيطرة على قرى وبلدات جديدة في أرياف حماة الشمالي الشرقي وحلب الجنوبي وإدلب الجنوبي الشرقي من تنظيم “داعش” .

وبين المصدر انه تمت سيطرة قرى وبلدات الهرتا وثلجة ومريجب الشمالي ورسم البرجس وخيرية كبيرة وصغيرة والعزيزية وجدوعة شمالية وجنوبية والبارودية ومسعدة وحوى ونجم الزهور وجب الرمان والنحليبية وطلفاح وأخو حسن وعليص والدك والمسلوخية والصالحية وملولح وحومة وزاعل ورسم الصدف ورسم التباير ورسم الجاسم ورسم المزارع ودلا واللويبدة”.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو 3 أشهر عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب لاجتثاث تنظيمي جبهة النصرة و”داعش” الإرهابيين أسفرت حتى الآن عن السيطرة على مطار أبو الضهور وأكثر من 300 قرية وبلدة واحكمت الطوق على إرهابييهما في جيب مساحته 1200 كم2 في أرياف المحافظات الثلاث, بحسب مصادر مؤيدة