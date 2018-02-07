انتزع الوحدة الصدارة بعد فوزه على الجيش بهدف مقابل لا شيء الاربعاء على ملعب الفيحاء بدمشق ضمن المرحلة الرابعة عشرة “الأولى إيابا” من الدوري السوري لكرة القدم.

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سجل هدف المباراة باسل مصطفى في الدقيقة 51 بعد متابعته لكرة عرضية استقرت على يمين حارس الجيش شاهر الشاكر.



وتصدر الوحدة الترتيب بـرصيد 31 نقطة يليه الجيش بـ30 نقطة فالاتحاد بـ28 نقطة.



وتستكمل المرحلة يوم الجمعة القادم بلقاء كل من الطليعة مع تشرين على الملعب البلدي في حماة والشرطة مع المحافظة على ملعب الأخير في دمشق وحطين مع النواعير على ملعب الباسل في اللاذقية والمجد مع الوثبة على ملعب تشرين في دمشق والاتحاد مع حرفيي حلب على ملعب رعاية الشباب في حلب وأخيرا الكرامة مع الجهاد على الملعب البلدي في حمص.