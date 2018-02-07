آينترخت فرانكفورت يهزم ماينتس بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كاس ألمانيا اخبار الرياضة شارك

واصل فريق آينتراخت فرانكفورت مغامرته في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بتأهله للدور قبل النهائي للبطولة، عقب فوزه السهل 3-0 على ضيفه ماينز الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا انتهى الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بهدف نظيف حمل توقيع أنتي ريبيتش في الدقيقة 17.



وواصل فرانكفورت فرض سيطرته على الشوط الثاني، حيث جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أليكسندر هاك مدافع ماينز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53، وسجّل عمر ماسكاريل الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 62.



يذكر أن هذه هي المباراة الثانية التي تجرى بين الفريقين هذا الموسم، بعدما سبق أن تعادلا 1 / 1 في بطولة الدوري الألماني في شهر تشرين الأول الماضي.



واضطر ماينز لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه داني لانزا في الدقيقة 82. سيريانيوز 2018-02-07 18:47:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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