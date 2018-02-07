باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي كأس فرنسا ويقترب من لقبه الرابع توالياً اخبار الرياضة شارك

بلغ باريس سان جيرمان ربع نهائي مسابقة كأس فرنسا التي يحمل لقبها بالسنوات الثلاث الأخيرة، إثر انتصاره على مضيفه سوشو 4-1.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ولعب باريس سان جيرمان بتشكيلة شبه مكتملة، إذ غاب عنه البرازيلي نيمار دا سيلفا، وحضر كافاني ومبابي والألماني دراكسلر والإيطالي فيراتي وغيرهم.



وأثبت الأرجنتيني آنخيل دي ماريا مجدداً أنّه ورقة رابحة بيد الإسباني إيمري بتوقيعه على ثلاثة من أهداف فريقه الأربعة (1 و58 و62)، بينما تكفّل الأوروغوياني كافاني بالهدف الرابع (27).



وجاء هدف سوشو القادم من الدرجة الثانية بفضل لاعبه مارتين (13).



وشهدت اللحظات الأخيرة من مباراة باريس سان جيرمان وسوشو تولي البرازيلي داني ألفيش حراسة مرمى متصدر الدوري الفرنسي مكان الألماني تراب الذي طرد في الوقت بدل الضائع. سيريانيوز 2018-02-07 18:36:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق