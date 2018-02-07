روحاني: هناك من يحاول أن يغير الحدود في شمال سوريا بعد فشله في شمال العراق

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو, يوم الاربعاء, ان العمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية في منطقة عفرين بريف حلب ضد الفصائل الكردية هي "مؤقتة".

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ونقلت وسائل اعلام عن اوغلو قوله, خلال لقاءه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران, ان عمليات عفرين هدفها "القضاء على الإرهاب في المنطقة", مؤكدا "عدم تطلع بلاده الى تملك هذه المنطقة".

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

من جهته, اشار روحاني إلى "ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب والحيلولة دون محاولات تقسيم المنطقة."

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي اتهم, في وقت سابق الأربعاء, الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقسيم سوريا عن طريق تشكيل دولة كردية مستقلة شرق الفرات.

واضاف روحاني "هناك من يسعى لتغيير الحدود الجغرافية في سوريا وبعد فشلهم في شمال العراق يسعون لتنفيذ خططهم في شمال سوريا".

وأكد الرئيس الإيراني أن حل الأزمة السورية بحاجة إلى "المزيد من التعاون والحوار بين بلاده وتركيا وروسيا", معتبرا ان هذا التعاون مؤثر "في الحفاظ على وحدة سوريا ومحاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار والأمن إلى سوريا".

ومن المتوقع عقد لقاء ثلاثي قريب يجمع بين قادة تركيا وروسيا وإيران من أجل تقييم شامل لمساري أستانة وسوتشي والتطورات في سوريا.

وتعتبر روسيا وإيران وتركيا من الدول المؤثرة في الازمة السورية جيث تدعم روسيا وايران النظام السوري فيما تدعم تركيا اطياف من المعارضة, بالاضافة الى انها دول ضامنة في محادثات استانا.