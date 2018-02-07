التقى وفد من "هيئة التفاوض" المعارضة, برئاسة نصر الحريري, يوم الاربعاء, الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, وتم بحث الشأن السوري.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكر رئيس الوفد نصر الحريري, في تغريدة عبر حسابه على (تويتر), ان الوفد اكد خلال اللقاء على ضرورة تطبيق البنود الإنسانية فوق التفاوضية الواردة في كل قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2254 ".

واشار الى انه تم بحث "طرق تفعيل العملية السياسية".

ويأتي اللقاء قبيل الاجتماع المزمع والتي تنوي "هيئة التفاوض" عقده في العاصمة الرياض يوم 10 الشهر الجاري.

وعقدت مؤخرا عدة جولات من المفاوضات السورية اخرها جولة فيينا والتي عقدت برعاية أممية يومي 25 و26 كانون الثاني الماضي، بدلاً عن جنيف التي استضافت ثماني جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.

كما رعت روسيا مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية الشهر الماضي, والذي قاطعته "هيئة التفاوض", وخرج بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.