اتهم مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي, الأربعاء, الولايات المتحدة الأمريكية بالسعي لتقسيم سوريا عن طريق تشكيل دولة كردية مستقلة شرق الفرات.

وأضاف ولايتي في حديت للصحفيين, نقلته وكالة (فارس), أن" حلم واشنطن بتقسيم أراضي سوريا لن يتحقق ".

وتابع "نصيحتنا هي أن يتم احترام الحدود الدولية، وأن يطرد الشعب السوري بنفسه وبمساعدة أصدقائه وهم حزب الله وحلفاؤه أميركا من شرقي الفرات، مؤكدا على "دعم طهران وحدة سوريا، ورفضها أي عدوان عليها ".

وسبق أن أعلنت إيران مراراً أن على ضرورة عدم المساس بوحدة الأراضي واستقلال وسيادة سوريا , كما دعت كلا من إيران وروسيا حليفتي النظام في سوريا ومن الدول الأكثر دعماً له عسكريا وسياسياً إلى مغادرة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة.

وياتي تصريح ولايتي مشابه لتصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والذي اتهم واشنطن بالتخطيط لتقسيم سوريا.

كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الثلاثاء, الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل ضد مصالح تركيا وإيران وروسيا في سوريا, حيث لا تزال ترسل شاحنات أسلحة للمناطق الخاضعة تحت سيطرة الأكراد.

و كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية", في خطوة اثارت رفضا من قبل تركيا, حيث قررت شن عملية عسكرية في منطقة عفرين بريف حلب ضد الفصائل الكردية, وسط ضغوطات تمارسها على واشنطن من اجل عدم تسليح الكراد.

سيريانيوز