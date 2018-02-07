قالت مصادر في رئاسة مجلس الوزراء, يوم الأربعاء, ان قانون العاملين فوض الوزراء بإنهاء ندب العاملين المندبين لسنة خامسة استثنائية وإعادتهم إلى جهاتهم الأصلية.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن المصادر قولها انه "تم تفويض الوزير المختص بإنهاء ندب العاملين المشار إليهم وإعادتهم إلى جهاتهم الأصلية بعد انقضاء مدة التمديد ".

وأكدت أن "أحكام ندب العاملين الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004/ سارية وفق الأساس القانوني لها ولا يوجد أي تعديل عليها وهي الندب لمدة أربع سنوات "سنة بسنة ".

وأوضحت المصادر أنه "تتم معاملة العاملين المندبين الذين لم تنقض مدة ندبهم لأربع سنوات وفق أحكام القانون المذكور الذي لم يطرأ عليه أي تعديل".

وكان مجلس الشعب أقرّ في عام 2015 تعديل الفقرة (أ)، من المادة 36 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50، ونص التعديل على أنه "يجوز تمديد مدة ندب العامل المحددة في الفقرة( أ ) من المادة المذكورة لمدة سنة واحدة.

وتشير الفقرة (أ) من المادة 36 الحالية في القانون رقم 50 المتعلق بنظام العاملين في الدولة، إلى أنه يتم الندب سنة فسنة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.

وكانت الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ منتصف آذار عام 2011 أحد أهم الأسباب التي دفعت العاملين إلى نقل مقر عملهم إلى مدن ومناطق أخرى أكثر أمناً , إلا أن نقل العاملين المندبين تعذر أحيانا بسبب عدم توفر الشواغر اللازمة لذلك في ملاكات الجهة المندبين إليها.

سيريانيوز