تقام محاكمة كبيرة، يوم الاثنين، بين شركتي أوبر ووايمو، اثر خلاف على ملكية تقنيات خاصة بنظام القيادة الذكية في السيارات ذاتية القيادة.

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وقالت صحيفة " usa today" ان أوبر تقول ان التكنولوجيات الخاصة بمشروع السيارات ذاتية القيادة التابع لها، الذى يحمل اسم ليدار مطورة من قبل مهندسيها، بينما تقول وايمو، المملوكة لشركة الفابيت الشركة الأم لجوجل، إن مشروع ليدار طور في الواقع باستخدام أسرار تجارية سرقت من شركتها.

وتتهم وايمو أنتونى ليفاندوفسكى، خبير الروبوتات بسرقة بيانات مشروعها للسيارات ذاتية القيادة وإعطائها لأوبر، إذ انضم ليفاندوفسكى لصفوف برنامج جوجل للسيارات ذاتية القيادة ورحل بشكل مفاجئ عن الشركة في أوائل عام 2016 لإطلاق شركته الخاصة التي تحمل اسم أوتو.

وبعد بضعة أشهر اشترت أوبر شركته بقيمة 700 مليون دولار، لذا تدعى وايمو أن أوبر كانت على علم أن هذه الصفقة ستمكنها من الوصول إلى أسرار وايمو التجارية التي حصل عليها ليفاندوسكى من جوجل قبل وقت قصير من مغادرته، بما في ذلك تفاصيل حول مشروع ليدار الخاص بها.

وتؤكد أوبر أن مشروع ليدار الخاص بها مصمم من قبل مهندسيها، ولم يتم الوصول إليه بفضل الوثائق المسروقة.

وتعد تكنولوجيا ليدار أمر بالغ الأهمية للسيارات ذاتية القيادة، إذ تقوم بمسح البيئة المحيطة باستخدام أشعة الليزر لمساعدة السيارة على "رؤية" بيئتها.

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