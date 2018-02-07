زودت شركة "دايملر" سيارة مرسيدس الجديدة فئة ايه، بتقنية التعليم الآلي والتعرف على الصوت بشكل يماثل نظام "سيري" الخاص بآبل.

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وقالت وكالة "رويترز" ان نظام لوحة القيادة بالسيارة الجديدة (إم.بي.يو.إكس)، يكاد يضاهي في مقدرته على فهم ما يقول قائد السيارة، وما يقصده بالتحديد، تكنولوجيا تمثل برنامج سيري الذي تنتجه أبل و"غوغل أسيستانت" الذي تنتجه ألفابت.

وقال المحلل بشركة غارتنر للأبحاث التكنولوجية، مايك رامسي "النظام الذي استخدمته دايملر يضيق الفجوة مع التكنولوجيا، وإذا نجح ستكون مرسيدس قد أرست معيارا جديدا وأعطت أملا لصناع السيارات، في أن باستطاعتهم تطوير تطبيق صوتي يعمل فعليا مثل تطبيق سيري أو غوغل".

وطورت مرسيدس شكل سيارتها الجديدة كذلك ومحركها، وأصبحت السيارة أكثر اتساعا من الداخل وتحتوي على تقنية القيادة شبه الذاتية، التي تسهل التحكم فيها على الطرق السريعة.