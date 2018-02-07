طورت شركة "نيسان" تكنولوجيا ProPilot Park وطبقتها على الأحذية، لتصبح قادرة على التحرك بنفسها بضغطة زر واحدة.

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وقال موقع Theverge، انه تم تجهيز كل حذاء مع اثنين من العجلات الصغيرة، بالإضافة إلى المحرك، وأجهزة الإستشعار التي تمكنه من التحرك عبر الأرضيات الخشبية؟

كما قامت شركة نيسان بتزويد طاولات الفنادق ووسائد الأرضيات بهذه التكنولوجيا أيضًا، بحسب الموقع.

وأشار الموقع الى انه تم تزويد النعال والطاولات ووسائد الأرضيات بهذه التكنولوجيا في فندقThe ProPILOT Park Ryokan الذي يقع في بلدة Hakone التي تقع على بعد 50 ميلًا جنوب غرب طوكيو، وتقول نيسان بأن الهدف من هذه التكنولوجيا هي ترفيه الضيوف وتقليل العبء على الموظفين.

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