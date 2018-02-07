اشتكى بعض المستخدمين لهواتف أيفون X من آبل، من عدم قدرتهم على الرد على المكالمات الواردة، وعدم القدرة على استخدام الجهاز كهاتف.

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ونشر موقع phonearena الهندى، تقريراً تحدث عن المشكلة التي يتزايد عدد المتضررين منها يوماً بعد يوم.

وبحسب التقرير، تثار هذه المشكلة لأن شاشة ايفون X تضيء في وقت يصل من 6 إلى 10 ثواني، وهو ما يعني أن المستخدم سيكون غير قادر على الوصول للأزرار الظاهرية الخاصة بقبول أو رفض المكالمات.

بالمقابل، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن شركة أبل تحقق حاليا في هذه المشكلة غير المتوقعة، ولكن في الوقت الراهن لا يمكن للشركة تحديد سبب المشكلة، وليس من المعروف كيف ستصلحها الشركة، إلا أنها أكدت أنها تعمل على حلها سريعا.

وبلغ عدد المشتكين من هذه المشكلة لنحو 800 مستخدم ايفون X ، كما تم إثارة هذه المشكلة فى منتدى الدعم الرسمي بأبل.

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