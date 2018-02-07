تسعى شركة "غوغل" لتطوير مختصر نتائج البحث، إثر انتقادات واجهتها العام الماضي.

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وقال موقع theverge، ان الشركة تعمل حالياً على تجربة العديد من الأشكال الجديدة لتطوير مختصر نتائج البحث، وذلك بعد تعرضها لانتقادات في العام الماضي لعرضها لنتائج بحث مسيئة وغير دقيقة.

وأعلنت "غوغل" مؤخرًا أنها تختبر أشكال واختيارات جديدة لتطوير هذه الميزة، فعند البحث عن شيء معين يتم عرض النتائج الأقرب لما بحثت عنه، لكن قد تكون غير دقيقة .

وعن هذا قال Matthew Gray مهندس البرمجيات الذي يقود فريق تطوير مختصر نتائج البحث " أنه غالبًا ما تكون هناك وجهات نظر متنوعة يقدمها الناشرون، ومهمة جوجل هي أن يقدم للمستخدمين إمكانية الوصول إلى وجهات النظر المتنوعة هذه والوصول إليها من خلال المصادر المتعددة".

وبحسب الشركة فان 15% من عمليات البحث عن استعلامات وقتية في نفس اليوم لم يتم البحث عنها من قبل.

وكانت جوجل قد ذكرت من قبل أنها تتخذ خطوات نحو تطوير مختصر نتائج البحث بالفعل.

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