غرام الذهب ينخفض ويسجل 17300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

شهد سعر الذهب، يوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً بلغ معه غرام الـ21 قيراط 17300 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17300 ليرة للمبيع، وبـ17200 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14830 ليرة للمبيع، وبـ14730 ليرة للشراء. وكان سعر الذهب استقر خلال الأيام الماضية عند 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط. سيريانيوز

2018-02-07 09:00:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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