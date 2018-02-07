لقي طفل حتفه وأصيب آخرون، يوم الأربعاء، جراء سقوط قذائف عدة في حي القزاز بدمشق، ومدينة جرمانا بريفها.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله ان طفلاً توفي وأصيب اثنين آخرين إثر سقوط عدة قذائف صاروخية في حي أوسكار بجرمانا.

ونقلت صفحات متخصصة باخبار القذائف عبر "فيسبوك" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق القول، ان شخصين أصيبا جراء سقوط 5 قذائف على حي القزاز بدمشق.

وكانت القذائف استهدفت يوم الثلاثاء، باب توما وحي المزة والمالكي وركن الدين والزبلطاني والعباسيين، في دمشق وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

كما طالت القذائف مناطق جرمانا وضاحية الأسد في ريف دمشق، موقعة اصابات بين المواطنين.

وتتعرض دمشق ومحيطها في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها.

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