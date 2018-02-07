قال الكرملين يوم الأربعاء إن الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني على اتصال مستمر لبحث الصراع الدائر في سوريا.

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ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن "الزعماء الثلاثة لا يستبعدون اللقاء لبحث الوضع لكن لا توجد خطط فورية".

وعقد الزعماء الثلاثة في 22 تشرين الأول اجتماعا في سوتشي, حيث قال بوتين آنذاك أنه اتفق على العمل مع نظيريه أردوغان وروحاني، من أجل عقد مؤتمر حوار وطني سوري لحل الأزمة.

وتعتبر روسيا وإيران وتركيا من الدول المؤثرة في الازمة السورية جيث تدعم روسيا وايران النظام السوري فيما تدعم تركيا اطياف من المعارضة, بالاضافة الى انها دول ضامنة في محادثات استانا.

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