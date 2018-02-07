نشرت صحيفة محلية، ما قالت انه مؤشرات على إعادة فتح معبر البوكمال القائم الحدودي بين سوريا والعراق، تمهيداً لإعادة استئناف حركة التبادل التجاري بين البلدين.

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واعتبرت صحيفة "الوطن" المحلية في عددها الصادر يوم الأربعاء، ان زيارة وزير الداخلية محمد الشعار إلى بغداد ولقائه عدداً من المسؤولين العراقيين، هي مؤشر على قرب استئناف حركة التبادل التجاري بين سوريا والعراق أحد أكبر الأسواق المستهلكة للمنتجات السورية.

وكان وزير الداخلية محمد الشعار, على رأس وفد من كبار مسؤولي الأمن في سوريا, وصل يوم الثلاثاء الى العاصمة العراقية بغداد, في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكرت الصحيفة، ان مراقبين توقعوا أن تعود السوق العراقية لتحتل مكانتها في عمليات التبادل التجاري مع الأسواق السورية ما يجعلها الداعم الرئيس للاقتصاد المحلي مع اقتراب عودة الحياة إلى الشريان الواصل بين الدولتين الجارتين.

وكان حجم التبادل التجاري بين سوريا والعراق قد بلغ قبل اندلاع الأزمة السورية قرابة 3.5 مليار دولار، شكلت صادرات سوريا إلى العراق معظمها.

ويأتي الحديث عن إعادة فتح المعبر البري بين البلدين، عقب إعلان كل منهما القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والذي كان يسيطر على مساحات واسعة فيهما.

سيريانيوز