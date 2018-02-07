قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، يوم الأربعاء، إنه يجب على كل الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران بما فيها جماعة "حزب الله" اللبناني أن تغادر سوريا.

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وبين لو دريان في معرض رده على سؤال خلال مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم) عما إذا كان يريد انسحاب القوات المسلحة التركية من سوريا، قال نريد "انسحاب كل من لا ينبغي أن يكونوا موجودين في سوريا بما في ذلك الجماعات الإيرانية، بما في ذلك حزب الله".

وتقاتل عناصر من "حزب الله" إلى جانب الجيش النظامي ضد مسلحي المعارضة، في ظل دعوات المعارضة السورية وسياسيين لبنانيين معارضين للنظام السوري ودول عدة، "حزب الله" للانسحاب من سوريا, في وقت أكد أمينه العام حسن نصر الله أن عناصر حزبه تقاتل "تكفيريين", و ستبقى بسوريا ما دام الوضع يتطلب ذلك.

وتواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا, واقامة قواعد عسكرية فيها.

وتعتبر إيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي أبرزها "حزب الله" اللبناني في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.

سيريانيوز