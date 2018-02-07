استهدف الطيران الإسرائيلي صباح الاربعاء احد المواقع العسكرية في ريف دمشق بالصواريخ, فيما اعلن الجيش النظامي انه تم التصدي لهذه الصواريخ وتم تدمير معظمها.

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وقالت مصادر اعلامية أن قصفا جويا إسرئيليا استهدف مواقع عسكرية في مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا قرب دمشق.

من جهتها, قالت القيادة العامة للجيش النظامي في بيان تلقت سانا نسخة منه إن "طيران العدو الإسرائيلي أقدم في الساعة 42ر3 من صباح اليوم على إطلاق عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي ودمرت معظم الصواريخ".

وأشارت القيادة العامة إلى أن هذا العدوان السافر يأتي في إطار المحاولات اليائسة والمتكررة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية التي تتهاوى تحت ضربات قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة في جميع المناطق ولتشجيع الإرهابيين أدوات العدو الإسرائيلي على الاستمرار في اعتداءاتهم على المدنيين ولا سيما في دمشق وريفها.

وحملت القيادة العامة للجيش العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب الخطيرة لمغامراته العدوانية المتكررة وغير المحسوبة.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت في التاسع من كانون الثاني الماضي لثلاثة اعتداءات متتالية للطيران الإسرائيلي على مواقع بريف دمشق وأصابت إحدى طائراته وأسقطت عددا من الصواريخ.

وكان مركز البحوث العلمية في جمرايا، قد تعرض لقصف إسرائيلي مطلع ديسمبر الماضي بخمسة صواريخ أطلقتها الطائرات، فيما أسقطت المضادات السورية 3 منها قبل بلوغها المركز المشار إليه.

سيريانيوز