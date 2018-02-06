وصل وزير الداخلية محمد الشعار, على رأس وفد من كبار مسؤولى الأمن في سوريا, الى العاصمة العراقية بغداد, في زيارة رسمية تستغرق يومين.

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ونقلت وكالة انباء العراق (واع) عن مصدر مطلع, لم تسمه قوله, ان "وزير الداخلية العراقي، قاسم الاعرجي، استقبل وزير الداخلي السوري في بغداد".

وبحسب مصدر في وزارة الداخلية العراقية, فان زيارة الوفد تستغرق يومين, ومن المقرر ان يتم بحث القضايا الأمنية المشتركة.

وجاءت الزيارة بعدما استقبل الرئيس بشار الأسد، في ايار الماضي، فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، مبعوث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, نقل خلالها رسالة تضمنت التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم بين سورية والعراق في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية .

وقامت السلطات السورية والعراقية في الاونة الاخيرة بتنسيق الجهود في محاربة تنظيم "داعش" على الحدود المشتركة بين البلدين.