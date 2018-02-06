أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الايراني حسن روحاني، في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، عن استعدادهما لمواصلة العمل على تطوير صيغة أستانا بشأن سوريا.

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وقال الكرملين في بيان إن "الرئيسين بحثا فاعلية التعاون بين روسيا وإيران في إطار تطوير صيغة أستانا بشأن سوريا، وأعربا عن استعدادهما لمزيد من العمل المنسق حول تطويرها".

وترعى روسيا وايران ومعهما تركيا محادثات استانا التي شهدت عقد 8 جولات، وتمخض عنها اقامة مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.

وكان وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف قال في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ان الأطراف المعنية تضع ترتيبات الجولة الجديدة من المحادثات وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا، مشيرا الى امكانية انعقاد جولة تاسعة من المحادثات نهاية شباط الحالي.

وأضاف البيان الرئيسان "تطرقا في حديثهما إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في سوتشي في كانون الثاني الماضي".

وأكد الطرفان، بحسب البيان، أن القرارات المتخذة في المؤتمر تهدف إلى إعطاء دفعة قوية لعملية التسوية السياسية في النزاع السوري على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأنها تساهم بشكل كبير في استقرار الوضع في جميع أنحاء المنطقة.

وانطلقت أعمال مؤتمر "الحوار الوطني السوري " في مدينة سوتشي الروسية يوم 29 كانون الثاني الماضي، بمشاركة نحو 1500 شخص , رغم مقاطعته من قبل جهات سورية معارضة وعدد من الدول الغربية.

و المؤتمر هو الأول الذي تقيمه روسيا على أراضيها, بعدما لعبت دوراً بارزاً خلال العامين الماضيين في تغيير المعادلة العسكرية على الارض في سوريا لصالح قوات النظام، وترافق ذلك مع تراجع دور الولايات المتحدة والدول الاوروبية السياسي في ما يتعلق بالنزاع.

سيريانيوز