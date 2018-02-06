قال مدير أمن الحدود الأردنية، العقيد علي المومني، الثلاثاء, إن 13 ألف لاجئ سوري عادوا خلال عام 2017 من الأردن إلى سوريا بناءً على رغبتهم.

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المومني قوله ردا على سؤال سبوتنيك تقييم اتفاق خفض التصعيد في الجنوبي السوري، الذي أبرم بين روسيا والولايات المتحدة والأردن بعمان, " أتصور أنه (الاتفاق) كان من النقاط المفيدة جدا في المعضلة السورية"، مشيرا إلى أنه من إيجابيات الاتفاق هو انعدام الأعمال القتالية تقريبا في الجنوب السوري".

وكانت الدول الثلاث اتفقت خلال شهر تموز الماضي على أن دعم وقف إطلاق النار هو خطوة نحو خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا وإعادة الاستقرار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف المومني أن الاتفاق الثلاثي لخفض التصعيد في جنوب سوريا خفف على الجانب الأردني الكثير من الأعباء، واصفا إياه بـ "المفيد جدا".

وأشار المسؤول الأمني الأردني إلى "بعض الخروقات الخفيفة"، ولكنها لم تحول، بحسب المومني، دون عودة طواعية لآلاف اللاجئين إلى مناطق خفض التوتر السورية المتاخمة للحدود مع الأردن.

ويستقبل الأردن قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجل، منهم 180 ألف داخل المخيمات أما الباقون فيسكنون المناطق الحضرية خارج المخيمات.

سيريانيوز