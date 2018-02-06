قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، إن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي، تنفيذ مقررات مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي عقد في سوتشي أواخر كانون الثاني الماضي.

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وبينت الخارجية الروسية في بيان "تبادل الطرفان الآراء حول أهم قضايا الأجندة الدولية والإقليمية، مع التركيز على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، إضافة إلى التحضير لقمة قزوين الخامسة المزمع عقدها في كازاخستان العام المقبل".

وانطلقت أعمال مؤتمر "الحوار الوطني السوري " في مدينة سوتشي الروسية يوم 29 كانون الثاني الماضي، بمشاركة نحو 1500 شخص , رغم مقاطعته من قبل جهات سورية معارضة وعدد من الدول الغربية.

واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله في 30 كانون الثاني الماضي، بالاتفاق على تشكيل "لجنة لصياغة إصلاح دستوري"، من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة, حيث قال المبعوث الاممي إلى سوريا ان اللجنة ستتألف من ممثلين عن الحكومة والمعارضة.