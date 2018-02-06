جنوى يفاجأ لاتسيو ويسقطه على ملعبه بثنائية بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

صدم جنوى المتواضع مضيفه لاتسيو الثالث وتغلب عليه 2-1 على ملعبه في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل ماركو بارولو (59) للاتسيو، والمقدوني غوران بانديف (55) والاوروغوياني دييغو لاكسالت (90) لجنوى.



الخسارة هي الثانية على التوالي للاتسيو بعد ان سقط في المرحلة السابقة امام ميلان 1-2، فتجمد رصيده عند 46 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف يوفنتوس الثاني وبطل المواسم الستة الماضية، و14 نقطة خلف نابولي المتصدر.



ويتزاحم لاتسيو مع انتر ميلان الرابع وله 45 نقطة وروما بفارق نقطة عنه على المركزين الثالث والرابع المؤهلين ايضا للمشاركة في دوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل.



ويبعد لاتسيو ايضا خطوة عن نهائي كأس ايطاليا اذ تعادل سلبيا مع مضيفه ميلان في ذهاب نصف النهائي.



وافتتحت المرحلة يوم السبت بتعادل سمبدوريا مع تورينو 1-1 وانتر ميلان مع كروتوني بالنتيجة ذاتها، واستكملت الاحد بفوز روما على فيرونا 1-صفر، ويوفنتوس على ساسوولو 7-صفر، وفيورنتينا على بولونيا 2-1، واتالانتا على كييفو 1-صفر، وكالياري على سبال 2-صفر، ونابولي على بينيفينتو 2-صفر وتعادل اودينيزي مع ميلان 1-1. سيريانيوز

2018-02-06 11:05:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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