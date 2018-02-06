واتفورد يصعق تشلسي برباعية ويضع مستقبل مدربه كونتي في مهب الريح اخبار الرياضة شارك

سقط تشلسي 1-4 أمام مضيفه واتفورد على ملعب "فيكارج رود"، في ختام الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح مدربه الايطالي أنطونيو كونتي تحت ضغط الإقالة أكثر من اي وقت مضى.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأسهمت خيارات كونتي بخسارة حامل اللقب 4-1، حيث ترك كونتي الفرنسي جيرو على دكة البدلاء مفضلاً اللعب بلا رأس حربة كما زجّ بالبرازيلي دافيد لويز أساسياً لأول مرة منذ أشهر.



وتلقى تشيلسي القادم من هزيمة مفاجئة من بورنموث 3-0 ضربة قوية بطرد الفرنسي باكايوكو إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (30).



وافتتح ديني التسجيل لصالح واتفورد من ركلة جزاء (42) كما التقطت له الكاميرات قيامه بحركة لا أخلاقية أثناء احتفاله بالهدف.



وعدّل البلجيكي هازارد النتيجة لصالح تشيلسي قبل 8 دقائق فقط من النهاية لكن واتفورد انتفض بثلاثية حملت إمضاء الهولندي يانمات والإسباني ديولوفو والأرجنتيني بيريرا (84 و88 و 90+1).



وهذا أول انتصار لواتفورد على تشيلسي في جميع المنافسات منذ 1999.



وصار رصيد واتفورد 30 نقطة في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة وبات مركزه الرابع مهدداً من توتنهام 49 وأرسنال 45. سيريانيوز 2018-02-06 11:17:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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