قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء, إنه لا توجد خلافات بين أنقرة وموسكو بشأن العملية العسكرية التي تنفذها تركيا في عفرين، فيما اشار الى ان موعد اجتماع استانا حول الازمة السورية في 2 اذار .

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