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جاويش اوغلو: لا توجد خلافات مع روسيا بشان عملية عفرين.. واستانا 9 في 2 اذار
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الاخبار السياسية
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قال
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء, إنه لا توجد خلافات بين أنقرة
وموسكو بشأن العملية العسكرية التي تنفذها تركيا في عفرين، فيما اشار الى ان موعد
اجتماع استانا حول الازمة السورية في 2 اذار .
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وأضاف جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مع قناة "تي جي أر تي": "ليس لدينا
مشكلة مع روسيا ونواصل اتصالاتنا معها"، مشيرا إلى أن موعد اجتماع أستانا المقبل
حول الأزمة السورية هو 2 آذار.
ونص البيان الختامي لمحادثات استانا8، التي انتهت في 22 كانون الاول على اتفاق
الدول الضامنة على تشكيل مجموعتي عمل حول المعتقلين والمفقودين وتبادل الجثث وازالة
الألغام من المناطق التاريخية في سوريا، محدداً موعد الجولة القادمة من المحادثات
في النصف الثاني من شباط القادم.
وتواصلت, يوم الثلاثاء, العمليات العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في منطقة
عفرين بريف حلب, حيث سيطر الجيش التركي على معسكر تدريب غربي منطقة عفرين.
وبدأ الجيش التركي، في 20 كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات
حماية الشعب الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين.
وتستهدف العملية مواقع "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني" في
عفرين، اللتان تصنفهما تركيا "كيانات إرهابية"، وتقول أنقرة إن هدفها تسليم المدينة
لأصحابها وإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم بعد القضاء على حزب الاتحاد
الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، و"وحدات حماية الشعب" الكردية.
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2018-02-06 17:50:48
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