سداسية بيضاء لبايرن ميونخ بشباك بادبربورن تضعه بنصف نهائي كأس ألمانيا اخبار الرياضة شارك

حقق بايرن ميونخ فوزاً عريضاً على مضيفه بادبربورن 6-0 ليبلغ نصف نهائي كأس ألمانيا الثلاثاء على ملعب ” بينتيلير أرينا” .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ومنح الفوز بستة أهداف دون مقابل الفريق البافاري بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة، دون معرفة منافسه القادم حتى الآن.



وافتتح بايرن ميونخ التسجيل خلال المباراة في الدقيقة التاسعة عشر عن طريق الجناح الفرنسي كينجسلي كومان، قبل أن يضيف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين.



وأنهى البافارييون الشوط الأول من المباراة بالتقدم بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل عندما سجل اللاعب الألماني جوتشوا كيميتش الهدف الثالث قبل ثلاث دقائق على نهايته.



وفي الشوط الثاني أضاف لاعب الوسط الفرنسي كورتينتن توليسو الهدف الرابع والجناح الهولندي آرين روبن الهدفين الخامس والسادس، وذلك في الدقائق الخامسة والخمسين والسادسة والثمانين والتاسعة والثمانين على التوالي.



وبذلك يواصل الفريق البافاري تألقه في هذه البطولة رفقة المدرب يوب هاينكس، وذلك بعد إقصاء حامل اللقب بوروسيا دورتموند في دور ثمن النهائي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف في ديسمبر الماضي.



وفي نفس الوقت يواصل المنافسة على البطولات الثلاثة، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق ثمانية عشر نقطة عن ملاحقه باير ليفركوزن، ويلعب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بشكتاش التركي في 20 من الشهر الحالي ذهاباً والرابع عشر من الشهر القادم إياباً.



وتستكمل مباريات هذا الدور بمواجهة بين باير ليفركوزن مع فيردر بريمن على ملعب “باي آرينا”، ويختم بمواجهتي الأربعاء بين شالكه وضيفه فولفسبورج وانتراخت فرانكفورت أمام ماينز. سيريانيوز

2018-02-06 18:03:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق