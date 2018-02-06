أعلنت وزارة التعليم العالي, يوم الاثنين, عن صدور نتائج مفاضلة الدراسات العليا لعدد من الكليات, فضلا عن ننائج الامتحان الطبي الموحد.

ونقلت وكالة (سانا) عن الوزارة قولها انه تم صدور نتائج الماجستير” لكليات “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي” في الجامعات السورية للعام الدراسي 2017/2018/.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة حددت بدء قبول طلبات التقدم لهذه المفاضلة خلال الفترة بين الثاني والحادي عشر من الشهر الماضي مبينة أنها موجهة للطلاب السوريين ومن في حكمهم من خريجي الجامعات السورية الحكومية”عام وموازي” والجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية والجامعة الافتراضية “موازي” على المقاعد المخصصة لهم وعلى الشواغر المتبقية من مفاضلة الطلاب العرب والأجانب.

من جهة اخرى, أصدر مركز القياس والتقويم في الوزارة نتائج الامتحان الطبي الموحد لطلاب السنة السادسة في كليات الطب البشري في الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية.

وكان المركز أجرى الامتحان على مدى يومين في العشرين والسابع والعشرين من الشهر الماضي في مراكز جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث ومراكز النفاذ التابعة للجامعة الافتراضية السورية خارج سورية.