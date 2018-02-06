لقي ثلاثة أشخاص حتفهم, يوم الثلاثاء, جراء قصف من قبل " حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD ) على مخيم أطمة للنازحين بمحافظة إدلب.

وأفادت مصادر معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن قصفا مدفعيا قامت به عناصر " حزب الاتحاد الديمقراطي" ( ب ي د ) على مخيم أطمة للنازحين في ريف ادلب ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلة صغيرة.

ويقع مخيم أطمة بالقرب من الحدود التركية، ويحوي آلاف النازحين الذين اضطروا لترك منازلهم بسبب العمليات العسكرية وأعمال العنف في مناطقهم.

ومخيم اطمة عبارة عن مجموعة مكونة من 54 مخيما عشوائيا. يعيش في خيامه المتناثرة مايقارب الـ60 ألف مواطن، يواجهون أزمة إنسانية, إلا أنهم يعتمدون في معيشتهم على المواد الإغاثية.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الماضي، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الأمر الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف لديها إرهابي.

سيريانيوز