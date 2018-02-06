تواصلت حملة القصف, يوم الثلاثاء, على عدة مناطق في ريف ادلب, مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى , كما طال القصف سوق في مدينة كفرنبل.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف جوي من الطيران الروسي استهدف قرية ترملا والغدفة بريف إدلب الجنوبي.

وتحدثت المصادر عن حدوث دمار كبير بعد استهداف سوق مدينة كفرنبل من قبل الطيران الروسي.

واشارت المصادر الى ان قصف من الطيران الروسي استهدف منطقة معراتا وأطراف قرية معصران والصوانع والمنطقة الواصلة بين بلدة معرة حرمة وقرية كرسعة وأطراف بلدة البارة وتل مرديخ.

إدلب : غارات جوية استهدفت مواقع المسلحين في قرية كرسعة ومحيط معرة النعمان بريف إدلب .

وشهدت عدة مناطق بادلب امس عمليات قصف اسفرت عن سقوط ضحايا, كما ادت الغارات الجوية الى خروج مشفى في معرة النعمان عن الخدمة، وسط أنباء عن استخدام غازات سامة بالقصف.

وتصاعدت العمليات العسكرية, عقب تبني "هيئة تحرير الشام" اسقاط طائرة روسية يوم السبت في ريف ادلب الجنوبي.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو 3 أشهر عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب لاجتثاث تنظيمي جبهة النصرة و”داعش” الإرهابيين أسفرت حتى الآن عن السيطرة على مطار أبو الضهور وأكثر من 300 قرية وبلدة واحكمت الطوق على إرهابييهما في جيب مساحته 1200 كم2 في أرياف المحافظات الثلاث, بحسب مصادر مؤيدة