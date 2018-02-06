ضحايا بسقوط قذائف على باب توما بدمشق وجرمانا بريفها الاخبار المحلية شارك

سقطت قذائف هاون وصاروخية, يوم الثلاثاء, على مناطق باب توما والزبلطاني بدمشق وجرمانا بريفها, ماادى الى سقوط قتلى وجرحى وحدوث أضرار مادية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة قولها ان "3 مدنيين قتلوا واصيب 8 اخرين بجروح جراء سقوط قذائف على حي باب توما بدمشق". وكانت مصادر مؤيدة تحدثت في وقت سابق اليوم عن سقوط قذيفة في محيط كنيسة المريمية بمنطقة باب توما. من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان قذيفـتي هاون سقطتا في حي الاس الشرقي بمدينة جرمانا بريف دمشق, وسط انباء عن اصابات . واشارت المصادر الى سقوط قذائف في محيط سوق الهال في حي الزبلطاني بدمشق وضاحية الاسد بريفها, مادى الى حدوث اضرار مادية . وكانت قذائف سقطت على عدة مناطق بدمشق وريفها توزعت في باب توما والدويلعا ومحيط مشفى الشرطة بحرستا وضاحية الاسد , مااسفر عن سقوط قتلى وجرحى وحدوث اضرار مادية. وتعرضت دمشق ومحيطها في الفترة الاخيرة لسقوط قذائف هاون وصاروخية بشكل شبه يومي, والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي وفصائل معارضة في جوبر بدمشق و حرستا بالغوطة الشرقية بريفها. سيريانيوز

2018-02-06 10:11:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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