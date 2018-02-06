اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الثلاثاء, الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل ضد مصالح تركيا وإيران وروسيا في سوريا, حيث لا تزال ترسل شاحنات أسلحة للمناطق الخاضعة تحت سيطرة الأكراد.

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ونقلت وكالات انباء عن اردوغان قوله, لمشرعين من حزب "العدالة والتنمية", ان واشنطن لديها مخططات وحسابات ضد تركيا وإيران وربما روسيا في سوريا, مجددا دعوته "لسحب القوات الأمريكية من مدينة منبج".

واشار اردوغان الى ان الولايات المتحدة لاتزال ترسل شاحنات الذخيرة إلى لتنظيم ب ي د/بي كا كا في سوريا.

وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية, اواخر الشهر الماضي, السلطات التركية, بالتوقف عن تزويد وحدات "حماية الشعب" الكردية بسوريا باي اسلحة, وذلك بعد ضغوطات تركية ومطالبات بامتناع واشنطن عن تقديم أي دعم للمقاتلين الاكراد.

وازداد غضب تركيا من الدعم الأمريكي لوحدات "حماية الشعب"، والذي تعتبرها تهديدا لأمنها القومي. وسبب ذلك توترا شديدا في العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات , وسط مطالبات لواشنطن بوقف دعمها لوحدات "حماية الشعب" الكردية, في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.