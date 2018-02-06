شهدت مناطق في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق, يوم الثلاثاء, تصعيد غي عمليات القصف, مما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان عشرات القتلى والجرحى سقطوا جراء شن غارات جوية على مناطق دوما وزملكا ومسرابا وكفربطنا وحمورية وعربين وسقبا وحرستا وحزة

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان سلاح الجو استهدف مواقع ونقاط للمجموعات المسلحة في دوما وكفربطنا وعربين ومديرا وزملكا والشيفونية وحمورية

وياتي التصعيد العسكري في وقت دعت الامم المتحدة الى وقف الاعمال العدائية في سوريا من اجل السماح بايصال المساعدات للمحاصرين.

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتعد منطقة الغوطة من ضمن الدول المشمولة في اتفاق مناطق خفض التصعيد والذي توصلت اليه الدول الضامنة خلال اجتماع استانا منذ ايلول الماشي.